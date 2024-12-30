2,6 миллиона тенге задолжал по алиментам житель области Жетысу

Злостного неплательщика алиментов привлекли к ответственности в Жетысуской области. Сообщается, что более пяти лет злостный неплательщик Алакольского района намеренно избегал выплат алиментов, что привело к общей задолженности в размере 2,6 миллионов тенге.
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