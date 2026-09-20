2028 Projection Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Chuchutrader Probable retest of ATH before 2 year grind to 100% of Fib extension structure from covid low.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым