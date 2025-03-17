Руденко обсудил график контактов на высшем уровне с представителями КНДР

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на консультации в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) обсудил график политических контактов «на высшем и высоком уровнях» с представителями государства.
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