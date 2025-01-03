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Овечкин обошел Дионна и стал 3-м в истории НХЛ по голам в январе – 135. Лидирует Хоу – 154 гола, Гретцки – 2-й

В матче регулярного чемпионата «Вашингтон» в серии буллитов проиграл «Миннесоте» (3:4). 39-летний форвард забросил одну шайбу.

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