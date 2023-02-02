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Месси о ЧМ-2026: «Я не хочу опережать события, до него еще далеко. Я буду играть в футбол, пока буду получать от этого удовольствие»

Лионель Месси ответил на вопрос о том, сыграет ли он на следующем чемпионате мира.  – Дайте нам шанс считать, что вы сыграете на Кубке Америки, на чемпионате мира 2026 года.

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