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Сарри о выходе «Лацио» в плей-офф ЛЧ: «Мы должны найти в себе силы успешнее играть в Серии А»

Сарри о выходе «Лацио» в плей-офф ЛЧ: «Мы должны найти в себе силы успешнее играть в Серии А»

Главный тренер римлян выразил мнение после матча с «Селтиком» (2:0). «Этот сезон полная противоположность предыдущему: мы хорошо играем в Европе, но не в чемпионате.

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