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Аргументы недели

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Вечный источник энергии: Китай представил компактную ядерную батарею на углероде-14

Вечный источник энергии: Китай представил компактную ядерную батарею на углероде-14

Китай создал собственную ядерную батарейку на углероде-14. Китай уже применял атомные батарейки для питания луноходов, а теперь разрабатывает более компактные и мощные элементы питания для промышленного применения, способные работать тысячелетиями.

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