Wildberries предрекли суды после пожара на складе в Санкт-Петербурге

Wildberries предрекли суды из-за проблем с выплатами компенсаций после пожара Интернет-магазину Wildberries предрекли судебные разбирательства из-за проблем с выплатами компенсаций продавцам, чьи товары пострадали в пожаре на складе в петербургском поселке Шушары.