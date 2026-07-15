Общественная служба новостей: избыточное потребление мяса может привести к нарушению обмена веществ

Все больше людей задумываются о своем рационе и влиянии продуктов на здоровье. Мясо долгое время считалось основным источником энергии и белка, но современные исследования показывают, что его потребление может иметь негативные последствия, пишет Общественная служба новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии