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Общественная служба новостей: избыточное потребление мяса может привести к нарушению обмена веществ

Общественная служба новостей: избыточное потребление мяса может привести к нарушению обмена веществ

Все больше людей задумываются о своем рационе и влиянии продуктов на здоровье. Мясо долгое время считалось основным источником энергии и белка, но современные исследования показывают, что его потребление может иметь негативные последствия, пишет Общественная служба новостей.

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