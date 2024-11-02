Уникальные часы за $330: Лунные фазы и инновационная биокерамика

Лунные фазы, кварцевый механизм и устойчивый к внешним воздействиям корпус из биокерамики: новые часы в стиле Omega Speedmaster за $330 предлагают взглянуть на Землю с лунной перспективы.
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