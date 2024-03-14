Европарламент потребовал у России вернуть золотые резервы Румынии

По утверждению евродепутатов, Россия "нарушила международное право"Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой выразили поддержку требованиям Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916-1917 годах румынского золота и исторических документов.
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