Европарламент потребовал у России вернуть золотые резервы Румынии

По утверждению евродепутатов, Россия "нарушила международное право"Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой выразили поддержку требованиям Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916-1917 годах румынского золота и исторических документов.