Качество контроля: торговые сети и рестораны ждут массовые проверки

В России могут начаться массовые проверки торговых сетей и ресторанов. Роспотребнадзор получит право выезжать на внеплановый контроль практически по любому поводу и без предварительного одобрения прокуроров в течение 24 часов после жалобы потребителей, общественников или информации из СМИ, узнали «Известия».
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