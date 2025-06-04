Качество контроля: торговые сети и рестораны ждут массовые проверки

В России могут начаться массовые проверки торговых сетей и ресторанов. Роспотребнадзор получит право выезжать на внеплановый контроль практически по любому поводу и без предварительного одобрения прокуроров в течение 24 часов после жалобы потребителей, общественников или информации из СМИ, узнали «Известия».