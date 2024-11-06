Третья мировая война. Война нового поколения «Холодная война»Так называемая «холодная война» – это Третья мировая война, которую Великая Россия (СССР) проиграла.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Третья мировая война. Война нового поколения «Холодная война»Так называемая «холодная война» – это Третья мировая война, которую Великая Россия (СССР) проиграла.
Свежие комментарии