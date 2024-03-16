Форум «Молодой специалист – Строитель будущего» завершил свою работу

В московском Манеже завершился форум «Молодой специалист - Строитель будущего», который объединил на своей площадке студентов, школьников, крупных застройщиков-работодателей, преподавателей и других гостей.
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