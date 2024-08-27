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Опекунша из Екатеринбурга обвинила в смерти Далера другого человека

Опекунша из Екатеринбурга обвинила в смерти Далера другого человека

По словам Вероники Наумовой смерть ребенка она скрыла, чтобы защитить реального виновника трагедии.Вероника Наумова, которую обвиняют в убийстве 5-летнего Далера Бобиева, заявила в суде, что мальчик умер из-за неосторожности другого человека.

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