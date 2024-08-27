Опекунша из Екатеринбурга обвинила в смерти Далера другого человека

По словам Вероники Наумовой смерть ребенка она скрыла, чтобы защитить реального виновника трагедии.Вероника Наумова, которую обвиняют в убийстве 5-летнего Далера Бобиева, заявила в суде, что мальчик умер из-за неосторожности другого человека.