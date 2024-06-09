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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обухов о малом количестве воспитанников в «Зените»: «Для победы в РПЛ и Кубке нужны квалифицированные футболисты. Воспитанники не всегда соответствуют этому уровню»

«У клуба просто другие цели и амбиции. Главная задача – победа в чемпионате и Кубке России. Чтобы ее добиваться, нужны более квалифицированные футболисты.

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