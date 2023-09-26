Врач Малиновская советует употреблять клетчатку для нормальной работы кишечника

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, доктор Ольга Малиновская поделилась важной информацией о том, как улучшить работу кишечника и обеспечить нормальное пищеварение.
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