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Врач Малиновская советует употреблять клетчатку для нормальной работы кишечника

Врач Малиновская советует употреблять клетчатку для нормальной работы кишечника

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, доктор Ольга Малиновская поделилась важной информацией о том, как улучшить работу кишечника и обеспечить нормальное пищеварение.

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