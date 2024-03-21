Конференция с известными психологами пройдет в трех городах России

Конференция PSYCHOLOGIES “Территория свободной мысли. Мозг будущего: инструкция для активных пользователей” с известными психологами пройдет в трех городах России уже в апреле и будет посвящена человеческому мозгу и его новым возможностям, пишет StarHit.
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