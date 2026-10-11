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Студентка без диплома делала косметологические инъекции в московском салоне

Студентка без диплома делала косметологические инъекции в московском салоне

"112" В Москве косметологу потребовалась помощь врачей после визита съемочной группы. Простейшие вопросы об образовании и квалификации лишили девушку чувств.

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