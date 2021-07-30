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Бывший высокопоставленный чиновник Синьцзяна предстанет перед судом за взяточничество

“Новости Китая” о взяточничестве в Китае   Бывший высокопоставленный чиновник Синьцзян-Уйгурского автономного района предстал в четверг перед судом промежуточного народного суда Сучжоу в Восточно-китайской провинции Цзянсу за получение взяток.

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