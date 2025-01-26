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Русский клуб избавится от санкций, легенда АПЛ уедет к шейхам. Трансферы и слухи дня

Русский клуб избавится от санкций, легенда АПЛ уедет к шейхам. Трансферы и слухи дня

Всё самое интересное.Что в России?Чемпион России повесил бутсы на гвоздьvk.com/fckhimki_officialБывший футболист сборной России Кирилл Панченко завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб «Динамо-2».

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