Перегнать Америку: как создавался ЗИЛ-111 и чем флагман советского автопрома не понравился Хрущеву

﻿﻿Лимузин ЗИЛ-111, производство которого началось в ноябре 1958 года, – первый в нашей стране автомобиль с серийным двигателем V8, первый легковой ЗИЛ, собиравшийся не на конвейере, как ЗИС-110, а индивидуально .