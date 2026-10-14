Об этом сообщили в «Крымэнерго». В связи с этим, подача электроэнергии ограничена: в Алупке, Ливадии и пгт Форос с 11:00 до 17:00; в городе Саки, Сакском, Первомайском и Красногвардейском районах с 9:00 до 17:00; в пгт Новый Свет и селе Веселое городского округа Судак с 9:00 до 16:00.
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