Об этом сообщили в «Крымэнерго». В связи с этим, подача электроэнергии ограничена: в Алупке, Ливадии и пгт Форос с 11:00 до 17:00; в городе Саки, Сакском, Первомайском и Красногвардейском районах с 9:00 до 17:00; в пгт Новый Свет и селе Веселое городского округа Судак с 9:00 до 16:00.