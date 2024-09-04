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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Макет Барнаула 1860-х годов с "детальной проработкой" установят в Нагорном парке

Макет Барнаула 1860-х годов с "детальной проработкой" установят в Нагорном парке

За основу проекта взяли карту города 1861 года и архивные фотоматериалы Макет Барнаула 1860-х годов, выполненный из бронзы, установят в Нагорном парке на центральной аллее перед смотровой площадкой, сообщает мэрия.

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