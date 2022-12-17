Деррик Роуз – о Зале славы: «Было бы неплохо оказаться там, но через 200-300 лет всем будет все равно»

Разыгрывающий «Никс» Деррик Роуз ответил на вопрос о возможном включении в Зал славы. «Было бы неплохо оказаться там, что тут скажешь.

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