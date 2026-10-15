Трое братьев Курбоновых в октябре 2026 года получили от 9,5 до 10 лет строгого режима за похищение мужчины, разбой и покушение на убийство, совершённые в Новосибирске в январе 2024-го.
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