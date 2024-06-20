Спецпрокуроры предполагают, что Болдуин застрелил оператора, играясь с оружием

На сайте судов штата Нью-Мексико (США) сообщается, что специальные прокуроры, которые расследуют дело актера Алека Болдуина, утверждают, что он выстрелил в оператора Галину Хатчинс, играясь с пистолетом .
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