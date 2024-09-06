Секретный музейный экспонат покажут нижегородцам

10 сентября в Дмитриевской башне музея «Нижегородский кремль» пройдёт презентация обновлённой выставки «Пути и путешествия» (0+), на которой будет представлен уникальный секретный экспонат из коллекции директора филиала «Технический музей» Вячеслава Хуртина.