Россия и ССАГПЗ готовят техническую встречу для укрепления сотрудничества, как сообщил Джасем аль-Будайви на заседании в Манаме.
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