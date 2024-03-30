Моргенштерн* хочет суда с «Лентой.ру» за фейки о «Крокусе»: что происходит

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) намерен судиться с «Лентой.ру». Причиной тому стал пост на «Ленте дня» о том, что подросток, который помогал людям покинуть «Крокус Сити Холл» во время теракта, якобы отказался от денег музыканта.
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