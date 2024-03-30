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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Моргенштерн* хочет суда с «Лентой.ру» за фейки о «Крокусе»: что происходит

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) намерен судиться с «Лентой.ру». Причиной тому стал пост на «Ленте дня» о том, что подросток, который помогал людям покинуть «Крокус Сити Холл» во время теракта, якобы отказался от денег музыканта.

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