В Петербурге собрались построить четыре новых моста над Невой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января, ФедералПресс. В Петербурге планируют построить четыре новых моста. Один из них может стать частью Широтной магистрал скоростного движения, сообщил губернатор города Александр Беглов.
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