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Военное обозрение

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Боррель увязал возможность принятия Сербии в ЕС с поддержкой Украины и антироссийским курсом

Боррель увязал возможность принятия Сербии в ЕС с поддержкой Украины и антироссийским курсом

Брюссель продолжает давить на Белград, буквально принуждая Сербию присоединиться к антироссийским санкциям и начать открыто оказывать военную помощь киевскому режиму.

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