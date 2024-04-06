ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж тайком от меня сделал тест на отцовство, и теперь я даже не знаю, что делать - ведь его надоумила свекровь

Муж тайком от меня сделал тест на отцовство, и теперь я даже не знаю, что делать - ведь его надоумила свекровь

Я родила меньше года назад, и уже готова бросить всё - мужа, семью. Забрать малыша и сбежать. А все потому, что внезапно обнаружились в нашей семье такие глубокие проблемы с доверием, о которых я и помыслить не могла.

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Комментарии
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Элина Морозова
Какая мерзость и подлянка! Есть смысл серьезно задуматься о разводе.
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16 час.
Майя Maja
Теперь следующая мерзость будет когда она подаст на развод.  Бл...как же свекрови умеют испортить жизнь женщинам сыновей ради собственного удовольствия. Противно.
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13 час.
Элина Морозова
А у самого то  мозги есть?
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4 час.

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