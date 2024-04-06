Муж тайком от меня сделал тест на отцовство, и теперь я даже не знаю, что делать - ведь его надоумила свекровь

Я родила меньше года назад, и уже готова бросить всё - мужа, семью. Забрать малыша и сбежать. А все потому, что внезапно обнаружились в нашей семье такие глубокие проблемы с доверием, о которых я и помыслить не могла.
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