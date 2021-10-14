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Армия США заказала оборонным концернам собрать тяжелых боевых роботов

Армия США заказала оборонным концернам собрать тяжелых боевых роботов

Армия США назначила на следующее лето маневры боевых тяжелых роботов из переоборудованных бронетранспортеров, крупнейшие за всю историю робототехники, 14 октября сообщает Defense One.

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