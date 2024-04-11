На двух улицах правобережной Астрахани отключат газ

В плановом режиме на четыре часа. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что 11 апреля астраханский филиал АО «Газпром газораспределение» планирует проведение ремонтных работ на газопроводе низкого давления в Трусовском районе Астрахани, в связи с чем с 10:00 до 14:00 прекратится подача газа потребителям, проживающим по следующим адресам: ул.