«Увеличение в 62 регионах». Заболеваемость коронавирусом продолжает расти

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 12,6%, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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