Объявленная в международный розыск правнучка Чкалова открыла в Бельгии бизнес

Объявленная в России в международный розыск по делу о призывах к терроризму правнучка лётчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов и признанное иноагентом) зарегистрировала в Бельгии стартап.