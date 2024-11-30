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Объявленная в международный розыск правнучка Чкалова открыла в Бельгии бизнес

Объявленная в международный розыск правнучка Чкалова открыла в Бельгии бизнес

Объявленная в России в международный розыск по делу о призывах к терроризму правнучка лётчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов и признанное иноагентом) зарегистрировала в Бельгии стартап.

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