МИД России: "Сармат" не повлияет на формулу стратегического уравнения с США

В отношении российских стратегических ракетных комплексов "Сармат" еще до того, как Москва приостановила Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США, использовался механизм введения межконтинентальных баллистических ракет нового типа в поле действия этого договора.
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