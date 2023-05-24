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II Евразийский экономический форум

24-25 мая в России пройдет II Евразийский экономический форум. На форуме будут обсуждаться такие темы как мировоззренческие основы современного евразийства, стратегические задачи ЕАЭС на десятилетия вперед, цифровая трансформация, климатические вызовы и консолидированный ответ союза на них, энергетическая и продовольственная безопасность, взаимоотношения со странами ШОС, БРИКС, АСЕАН, государствами Африки и Арабского Востока.

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