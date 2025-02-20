Плющев об удалении Ливо: «Бросился в глаза нарциссизм арбитра. Он надолго переключил на себя внимание, вел себя словно шериф в полицейском участке»

Нападающий «Салавата» был удален до конца матча с «Ладой». – Болельщики обсуждают эпизод из первого периода вчерашнего матча «Лада» – «Салават Юлаев», когда лучший бомбардир и снайпер чемпионата Ливо получил от арбитра Морозова «2+10+20» и завершил игру.