Петровский парк
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Петровский парк

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Мэр Москвы рассказал, как город продолжит поддерживать молодежь

В Москве продолжат развивать экосистему поддержки молодежи, сообщил Сергей Собянин. В столице живут более 3,2 миллиона молодых людей, свыше миллиона из них учатся в вузах, а более 320 тысяч — в колледжах.

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