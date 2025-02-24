Благодаря Специальной военной операции (СВО) Россия обрела самую сильную армию в мире, способную противостоять коллективной военной мощи стран НАТО, и показала всему миру, что вмешательству Запада можно противостоять.
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