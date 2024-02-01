Стали известны обстоятельства отъезда Арестовича с Украины

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уехал за границу пять месяцев назад на основании письма от Главного управления разведки Минобороны республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии