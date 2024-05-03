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В Петербурге из-за взрыва разрушилась труба на заброшенной ТЭЦ

В Петербурге из-за взрыва разрушилась труба на заброшенной ТЭЦ

В Петербурге из-за взрыва оказалась разрушена труба на заброшенной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом в пятницу, третьего мая, проинформировала администрация Пушкинского района Северной столицы, где произошел инцидент.

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