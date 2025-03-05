Звезды и фанаты моды продолжают ходить в белье на публике и выставлять соски. Что творилось на Неделе моды в Милане?

Завершилась Неделя моды в Милане, которая отличилась обилием нарочито сексуальных нарядов. На этот раз дизайнеры и гости показов ограничились откровенными образами, лишь изредка эпатируя публику своеобразными перфомансами.
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