В чем польза разговоров с собой вслух, и почему не стоит этого стесняться?

Я Елена РазвлеченияВ чем польза разговоров с собой вслух, и почему не стоит этого стесняться?Размышляя вслух и проговаривая свои действия, человек быстрее концентрируется на поставленной задаче.Вернуться к статье104НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина ОсиповаВот просто сама с собой очень редко говорю. А комух-то свободным ушам проговаривпть всё, что думаю - это точно моёх! А благоверный вот, наоборот, наедине сам с собой проговариват частенько. Ну, на то он и гений.Света КотоваА мой благоверный больше с телевизором ругается...)))Ирина ОсиповаА я с навигатором ругаюсь! Ой как ругаюсь!!!Света КотоваС ним сам Бог велел.)))Инна Гомулина (Моторичева)Ага, на себе не раз испытала этот приём, когда занимаюсь поиском вещи в доме, но ругаю себя: " Такая, сякая, тра-та-та, куда положила" и так далее. И нахожу.Ирина ОсиповаС детства использую: "Мышка, мышка, поиграй и обратно отдай!" - и, как правило, быстро находишь. Я Елена Ты мышку вспоминаешь, а я чертёнка:-))))Ирина ОсиповаДа? Я про чертёнка не слышала. Я Елена То же самое, только вместо мышки - чёртик)))Ирина ОсиповаНе, пусть уж лучше будет мышка. Не люблю лишний раз этого персонажа поминать. Хотя, говорят, и он часто помогает. Одна рассказывала, что накрывала перед ночными заморозками помидоры, и укрывного материала не хватило. Плюнула: "Ну и чёрт с вами!" А наутро оказалось, что именно ненакрытые помидоры и выжили! А накрытые помёрзли.Комментировать
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