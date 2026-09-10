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Получив свободу общения, 100 ИИ-агентов за 85 минут превратились в жуликов и ябед

Получив свободу общения, 100 ИИ-агентов за 85 минут превратились в жуликов и ябед

В эксперименте приняли участие 100 агентов Gemini 3.1 Pro, которым исследователи из Google DeepMind велели решать задачи по формальной математике.

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