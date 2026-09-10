Получив свободу общения, 100 ИИ-агентов за 85 минут превратились в жуликов и ябед

В эксперименте приняли участие 100 агентов Gemini 3.1 Pro, которым исследователи из Google DeepMind велели решать задачи по формальной математике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕГ Храните биткоины ...
- ЦА В Финляндии подкл...
- Различия в успева...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым