Мобильная 5090 энергоэффективнее мобильной 4090, но не производительней

Новые данные бенчмарков показывают, что графический процессор для ноутбуков NVIDIA RTX 5090, возможно, не является тем, за что его выдают, и демонстрирует неутешительные показатели производительности по сравнению с 5090.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии