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Der Spiegel: БПЛА ударил по поезду, недалеко от которого находился экс-премьер Британии Борис Джонсон

Der Spiegel: БПЛА ударил по поезду, недалеко от которого находился экс-премьер Британии Борис Джонсон

Политик возвращался в Польшу из КиеваПоезд в Волынской области Украины, примерно в двух километрах от границы с Польшей, подвергся атаке, сообщила «Украинская железная дорога».

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