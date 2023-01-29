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Йонас Валанчюнас был удален за удар Таджа Гибсона локтем по голове

Йонас Валанчюнас был удален за удар Таджа Гибсона локтем по голове

Центровой «Нового Орлеана» Йонас Валанчюнас был удален с площадки за то, что ударил центрового «Вашингтона» Таджа Гибсона локтем по голове.

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